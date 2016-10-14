Берлин, 14 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запустить уголовный процесс против сатирика Яна Бёмерманна провалилась, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проигрыш

Генпрокурор города Кобленц отклонил жалобу Анкары. В конце марта Бёмерманн выступил на канале ZDF с оскорбительным стихотворением, содержавшим нецензурные выражения об Эрдогане. Турция, сославшись на статью конституции ФРГ об оскорблении иностранных лидеров, потребовала от канцлера Германии Ангелы Меркель завести уголовное дело против журналиста.

Прокуратура Майнца ранее начала расследования по подозрению о нарушении параграфов 185 и 103 уголовного кодекса ФРГ, но остановила их ввиду отсутствия подозрений. Майнцская прокуратура «в соответствии с правоприменением» проверила все спорные вопросы и ответила на них, сообщает генпрокуратура Кобленца.