Ашхабад, 14 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Исламский банк развития выделит правительству Туркмении кредит в размере $700 млн (более 44,34 млрд рублей) на прокладку туркменской части газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ). Как сообщило туркменское государственное информагенство, соответствующее соглашение подписано в ходе осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходившей в Вашингтоне.

NPCA Online Строительство газопровода

«Строительство этого транснационального газопровода позволит обеспечить долгосрочные поставки энергоносителей в страны Юго-Восточной Азии и станет гарантией дальнейшего экономического развития региона, роста его социального благополучия, важным фактором повышения глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития», — подчеркивают туркменские власти.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода, который планируется проложить по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии. Общая протяженность его должна составить порядка 1700 км, предполагаемая мощность — около 33 млрд кубических метров природного газа в год. Стоимость проекта, по оценкам экспертов, превышает $7,9 млрд (около 500,44 млрд рублей).