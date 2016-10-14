Орел, 14 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Первый в России памятник Ивану Грозному открыт в Орле 14 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемонию открытия приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Александр Авдеев ИА REGNUM Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Памятник под покрывалом

Монумент несколькими днями ранее установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика — здесь в 1566 году, по указанию Ивана Грозного, была основана крепость Орел.

Александр Авдеев ИА REGNUM Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Телевидение приготовилось

На открытие собрались несколько сотен горожан. В числе почетных гостей — депутат Госдумы Николай Земцов, руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян, писатель и председатель Изборского клуба Александр Проханов, президент Российской ассоциации байкеров Александр Залдостанов, более известный как «Хирург».

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, выступая на церемонии, отметил, что открытие памятника Ивану Грозному в Орле является знаменательным событием.

«Это человек, который сохранил для нас с вами православную веру, и не позволил никому посягать на нашу территорию. Он сделал так, что мы живем в Орле. Он сделал так, что этот город является крепостью на подступах к нашей столице. И какие бы враги нам не мешали делать такие поступки — ставить памятники первому русскому царю — мы никогда не склонимся и не поддадимся. Мы великий русский народ. У нас великий и самый мощный президент, который заставил весь мир уважать Россию и с нами считаться, как это в свое время сделал Иван Грозный», — сказал, в частности, губернатор.

Церемония отрытия памятника Ивану Грозному в Орле

Ранее Вадим Потомский отметил, что «благодарен всем жителям Орловской области, которые поддержали идею установки памятника великому русскому царю Ивану Грозному».

На церемонии открытия выступил политический деятель, театральный режиссер, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Здесь и сейчас на Орловской земле творится мистерия, священное действо, которое одновременно имеет две цели: утверждение Орла, который был основан великим царем и утверждение царя, который был одной из вех великой русской истории. Единство этой истории есть священная ценность народа», — сказал Сергей Кургинян.

Выступление лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна

Министр культуры РФ Владимир Мединский приехать на открытие не смог, но обратился с приветствием.

«Совсем недавно ваш город отпраздновал торжественный юбилей — 450-летие со дня основания. Примечательно, что открытие памятника русскому самодержцу происходит именно в этот праздничный для жителей города год, — говорится в тексте приветствия. — Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня — это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории».

Александр Авдеев ИА REGNUM Открытие памятника Ивану Грозному в Орле. Памятник открыт

Памятник Ивану Грозному, который официально называется «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Стоимость памятника не называется.

Открыть его должны были еще в начале августа, когда в Орле отмечали юбилей основания, однако церемонию вынужденно отложили. Часть горожан активно выразили недовольство установкой памятника у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу недовольным, и сначала отложили дату открытия, а затем и вовсе перенесли место установки памятника.

Накануне губернатор Вадим Потомский обратился к региональным управлениям МВД и ФСБ с просьбой «ответственно подготовиться» к церемонии открытия.