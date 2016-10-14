Орел, 14 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В городе Орел 14 октября состоялась торжественная церемония открытия первого в России памятника царю Ивану IV Грозному, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897

Памятник, открытие которого было приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, установлен рядом с Богоявленским собором, в месте слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указу царя Ивана Грозного была построена крепость Орел, позднее ставшая городом.

По словам участвовавшего в открытии памятника министра культуры России Владимира Мединского, этот монумент символизирует «дань памяти царю и воину и признание преемственности всех этапов нашей истории». Министр отметил, что царь Иван IV Грозный по сей день остается одним из противоречивых, но выдающихся гоударственных деятелей российской истории. Итогами его правления стало укрепление единства и расширение границ Русского государства.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский выразил благодарность жителям, поддержавшим идею установки памятника великому русскому царю Ивану Грозному и отметил, что данное событие является значимым для всей страны в целом.

Напомним, памятник Ивану IV Грозному планировалось открыть еще 3 августа, но некоторые местные активисты выступили против его установки, пообещав обратиться к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой разобраться в ситуации. В итоге местные власти отложили открытие и провел соцопрос, который показал, что большинство жителей Орла одобряют установку памятника. По словам губернатора Орловской области, патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил создание монумента царю Ивану IV Грозному.