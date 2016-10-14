Симферополь, 14 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Соглашение о побратимских связях между городами Падуя (Италия) и Симферополь (Крым, Россия) подписано 14 октября в Симферополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Соглашение с нашей стороны было отважным шагом. Мы хотим показать, что город Падуя не запугать никаким давлением ни со стороны Украины, ни со стороны нашего правительства. В качестве примера можно привести угрозы, которые получил каждый член делегации от украинского консульства в Италии. В письмах, которые они разослали, говорится, что все члены делегации будут преследоваться согласно уголовному кодексу Украины. Удивительный факт: страна, которая не является частью Европы, пытается диктовать представителям властей той страны, которая Европой является, что им делать. Это также касается и европейских властей и властей Италии, которые вынесли дела итальянцев на второй план», — сказала член исполнительного совета Падуи Марина Буфони.

«В городе Падуя был основан первый соборный университет Европы, и я считаю, что на принципах этой свободы будут основываться побратимские отношения между Симферополем и Падуей. Я лично и представители городских властей готовы содействовать в развитии отношений в сфере торговли, туризма и производства», — сказала Буфони.

Виктор Агеев, председатель горсовета Симферополя назвал подписание соглашения знаковым событием для Крыма, отметив, «все это даст новый толчок для развития Симферополя и Падуи, можно будет общаться, работать, обмениваться опытом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты парламентов целого ряда областей Италии получили письма за подписью консула Украины в Италии, в которых, в частности, содержались «предупреждения» о том, что визит итальянских политиков в Крым «нарушит Правила въезда и выезда с временно оккупированных областей Украины, директивы Европейского Союза, и также нормы международного права, со всеми вытекающими из этого последствиями, основанных на факте нарушения». «Если господа советники все же намерены осуществить данный визит, то я прошу вас информировать их об уголовной ответственности в соответствии с ч.1 ст.332 Уголовного кодекса Украины», — говорилось в письме.

Сегодня, 14 октября, 18 политиков и бизнесменов из пяти областей Италии прибыли в Крым.