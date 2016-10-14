Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Экспедиция российских археологов Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), Государственного Эрмитажа и российских специалистов-топографов под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой провела наземную фиксацию и аэрофотосъемку объектов древнего памятника на территории сирийский Пальмиры. Российские специалисты создали ландшафтно-архитектурную 3D модель современного состояния древнего города, которая позволит уже сейчас планировать восстановительные работы, не выезжая в Сирию. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИИМК РАН Один из храмов Пальмиры

По словам Пиотровского, представители российской стороны посетили Пальмиру уже трижды. Первый визит был ознакомительный, в ходе третьей поездки, с 20 по 28 сентября, была произведена аэрофотосъемка при помощи дрона с высоты 350, 200 и 120 метров на площади 13 кв. километров. Материалы съемки позволят решать, что делать дальше с памятником. Таким образом, отмечают специалисты, Россия на сегодняшний день является единственным обладателем высокоточной 3D-модели модели Пальмиры со всеми ее объектами.

Используя результаты этой работы, легко можно будет опровергнуть лживые обвинения в разрушении архитектурных и археологических памятников, выдвинутые некоторыми зарубежными организациями в адрес Российской армии.

ИИМК РАН Пальмира

«У нас есть фотодокументы на состояние памятника на 26 сентября 2016 года. Мы можем доказать, что никаких баз на территории Пальмиры сегодня нет, что там нет свежих грабительских раскопок. Модель памятника нужно передать сирийской стороне, чтобы она могла оценивать степень разрушения и методы реставрации <…> Не выходя из рабочих помещений можно рассчитать примерные человеческие и финансовые ресурсы, а также сроки реставрации. Но до практической реставрации далеко — прежде всего, там должен наступить мир», — подчеркнула заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

ИИМК РАН Пальмира

На базе аэрофотосъемки и 3D-моделей планируется составить геоинформационную систему (ГИС) Пальмиры, которая может быть передана в дар Департаменту Древностей Сирийской Арабской республики. Материалы исследований также будут представлены в ЮНЕСКО.

«Это хороший пример сотрудничества Академии наук, Эрмитажа и Министерства культуры. Вес эти вещи важны не только для того, чтобы ожила Пальмира, но и для того, чтобы определить одну из важнейших задач будущего — защита памятников культуры и прав культуры. Ситуация в Сирии и вообще на всем Ближнем Востоке очень сильно высвечивает эту проблему 21 века. Любят говорить о правах людей, но у культуры и природы эти права тоже есть», — подчеркнул Михаил Пиотровский.

Глава Эрмитажа отметил, что Пальмира — это «единственный в мире пример того, когда военная операция была применена для защиты памятника».

«В Сирии разрушаются один за другим монастыри. Одна из главных проблем Сирии, на Ближнем Востоке и Иране — это разрушение христианской цивилизации. Если говорить пафосно, мы защищаем там себя и еще мы защищаем христианство. Там начисто уничтожаются и памятники христианские, и христианское население», — заявил Пиотровский.

ИИМК РАН Пальмира

Специалисты также показали снимки объектов Пальмиры, демонстрирующие масштабы разрушений. Так, был разрушен храм Баал Шамина. «Взрыв был, как говорят специалисты, не очень профессиональный, и храм развалился на крупные блоки. Можно восстановить», — отметила Соловьева.

Храм главного божества Пальмиры — храм Бэла, по ее словам, был «сознательно разрушен до основания в мелкую крошку», мировому сообществу придется решить, как с ним поступить. Колонну Зенобии будет восстановить проще всего, собрав из крупных блоков. Знаменитый театр Пальмиры, в котором боевики казнили людей, а после освобождения города выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, практически не пострадал, отметила Соловьева.

ИИМК РАН Пальмира

На территории лагеря Диоклетиана обнаружено большое количество грабительских раскопок. Кроме того, не осталось ни одной погребальной башни, они также оказались больше всего разрушены, как и храм Бэла. В том числе, из-за грабительских раскопок. Также сильно пострадали от мародёров некрополи Пальмиры.

«Как археологический памятник, Пальмира выглядит достаточно хорошо. Но разрушены знаковые храмы, все статуи. Сознательно уничтожены лица, руки, части тел скульптур, которые когда-то в бесконечном числе стояли на этом памятнике», — подчеркнула Соловьева.