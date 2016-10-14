Вашингтон, 14 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Готовит ли США провокацию с использованием самолета, выкрашенного в цвета российских ВВС, чтобы убедить весь мир, что Москва осуществляет жесткие бомбардировки мирного населения в Сирии? Задавать такой вопрос глупо, считает Брайсон Мейс в статье для War is Boring.

FA-18 «Хорнет» ВВС США

Автор, для которого очевидно, что Россия осуществляет бомбежки мирного населения, указывает, что опубликованные телеканалом RT снимки истребителей F/A-18 «Хорнет» морской пехоты США, выкрашенных в цвета бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-27, были сделаны на базе морской пехоты США в городе Бофорт, штат Южная Каролина. Они играют роль авиации противника во время военных игр вооруженные силы США.

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Практика использования вражеской техники или своей техники, но выкрашенной под вражескую, распространена еще со Второй мировой войны. Сами США стали применять истребители F-5 и штурмовики А-4 в качестве таких самолетов противника еще в 1960-х годах.

Автор подчеркивает, что если бы США хотели подставить Россию, Вашингтону было бы проще купить российские летательные аппараты у партнеров Белого дома, которые уже ими обладают.