Москва, 14 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Отдыхающим в Турции гражданам России следует соблюдать меры предосторожности в связи с ракетным обстрелом на трассе Анталья — Кемер, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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«Ростуризм находится на связи с посольством Российской Федерации в Турецкой Республике, следит за развитием ситуации и призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции, соблюдать меры предосторожности», — отметили в ведомстве.

Российским туристам рекомендовано также не покидать зон отдыха. В том районе, где произошёл обстрел, нет отелей, передаёт НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в результате обстрела ракетами участка трассы между городами Анталья и Кемер никто не пострадал. 14 октября неизвестные выпустили три ракеты с гор в сторону берега моря. Снаряды попали в строения предприятия по переработке рыбы.