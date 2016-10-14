Лондон, 14 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. «Российские граждане уверены, что заявление об обязательном возвращении детей государственных чиновников из заграничных университетов — это новый шаг к развязыванию третьей мировой. Опрашиваемые на улицах Москвы граждане отвечают на вопросы с гримасой страха и юмором висельника» — сообщает газета.

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«Кремль распорядился всем госслужащим вернуть детей из зарубежных вузов. В противном случае функционерам придется забыть о продвижении по карьерной лестнице», — сказал корреспондентам Уиллу Стюарту и Джулиану Робинсону некий «высокопоставленный чиновник, по понятным причинам пожелавший сохранить инкогнито».

«Мнение о готовящейся войне поддержал политолог Станислав Белковский, а другой политолог — Валерий Соловей сообщил, что уже давно затевалась программа по ограничению выезда за границу, правда, он сомневается, что в России воскресят выездные визы, какие действовали при СССР».

Журналист радиостанции «Свобода» Остап Кармоди, информирует таблоид, «уверен, что война против России идет уже довольно давно, и этот шаг Путина направлен на то, чтобы минимизировать ущерб, который может причинить государству захват за рубежом детей чиновников и шантаж последних с помощью этого метода воздействия. Сначала запретили выезд за границу силовикам, потом предложили чиновникам продать свою заграничную недвижимость, затем — закрыть банковские счета и зарегистрированные за пределами России предприятия. Теперь — новый шаг, считает Кармоди».

Заинтриговав вволю своих читателей высказываниями некоторых российских блогеров на обозначенную тему, авторы в конце своего репортажа оставили скромную пометочку: «Возможно, что информация о приказе Кремля госчиновникам возвращать своих детей из-за границы была обычной «уткой».