Астана, 14 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Молодые родители из города Чимкента назвали своего сына Жилстройбеком по случаю получения квартиры от «Жилстройсбербанка» (банк реализует систему жилищных строительных сбережений. Единственным акционером банка является государственный холдинг «Байтерек» — ИА REGNUM ). Как сообщает портал KazINFO, малыш с необычным именем родился 12 сентября 2016 года. Полное имя ребенка звучит так: Жилстройбек Еркебуланович Батырбек.

PublicDomainPictures Новорожденный

При этом, как сообщает портал, в банке о событии не знали: «Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эту новость».

Следует отметить, что в Казахстане довольно часто родители называют своих детей необычными именами. К примеру, после того как в 2010 году в республике прошел Саммит ОБСЕ, 22 новорожденных мальчика получили имя Саммит, 15 мальчиков нарекли Саммитханами, а трех девочек назвали Саммитами. Кроме того, в Казахстане проживает 40 Азиад, названных в честь зимних Азиатских игр, прошедших в Алма-Ате в 2011 году. Кстати, в том же году в Мангистауской области новорожденного мальчика назвали Нью-Йорк, а в Южном Казахстане родители дали сыну имя Дагдарыс — то есть Кризис.

Кроме того, как отмечает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, на сегодняшний день в стране проживают 2631 Сайлау (сайлау — по-казахски выборы), 33 человека по имени Гагарин, 21 Мажилис (Мажилис — это нижняя палата парламента Казахстана), 11 Пионеров, 7 Сенатов, 7 Комсомолов, 7 человек с именем Партия. Есть также 30 Зиданов, 13 Зинединов, 4 Пеле и 2 Роналдо. Зарегистрированы люди с такими редкими и необычными даже по казахстанским меркам именами, как Царь, Кришна, Саммидастана, Принц, Рай, Князь и другие.