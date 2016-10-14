Симферополь, 14 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Главы парламента Крыма Владимир Константинов и итальянского регионального совета Венетто Роберто Чамбетти подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в Симферополе 14 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осипов Владислав ИА REGNUM Главы парламентов российского Крыма и итальянской Венетто подписали соглашение о сотрудничестве

«Это декларация намерений по созданию и развитию отношений в культуре, экономике и политике. Для нас это доказательство того, что антироссийские санкции не имеют результата и ни к чему не ведут. После подписания декларации о намерениях мы верим, что наши предприниматели станут работать вместе. Состоится встреча представителей крымского и итальянского бизнес-сообщества, представителей винодельческой отрасли и сельско-хозяйственной, а также металлургии — для понимания того, как можно работать вместе», — сказал Роберто Чамбетти.

Роберто Чамбетти также сообщил, что итальянские парламентарии планируют пригласить своих крымских коллег совершить ответный визит. Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что если приглашение будет получено, то представители Крыма приедут в Италию.

Президент регионального совета Венетто, отвечая на вопрос о препятствиях, созданных для крымчан при поездках в страны ЕС, отметил: «Создание барьеров и прочих препятствий не нужно европейским народам, это в духе прошлого века. Крымчане должны свободно приезжать в Италию. В данный момент Европа управляется слепыми и глухими бюрократами. Это не тот европейский парламент, который мы хотим, мы хотим парламент, который работает вместе для всех народов».