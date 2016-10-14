Москва, 14 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Москве планируют проводить рейдовые осмотры такси. Как сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), с помощью проведения проверок будут выяснены недостатки в работе таксомоторных компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Исполняющий обязанности начальника МАДИ Андрей Сидоров отметил, что прядок проведения осмотров таксомоторных перевозчиков разрабатывается. «Проблема повышения качества и безопасности обслуживания пассажиров актуальна как никогда. Рейдовые осмотры такси уже проходят в Московской области, и, как показала практика соседей, они оказываются намного эффективнее плановых проверок», — сообщил Сидоров.

Он добавил, что все нарушения правил перевозок легковым такси будут фиксироваться и отправляться в режиме онлайн с помощью комплекса «Мобильный инспектор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве продолжается мониторинг стоянок для легального такси. В 2016 году число задержаний снизилось на 12%.

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Напомним, власти Москвы сообщали, что услугами легковых такси в городе ежедневно пользуются порядка 260 тысяч человек. Как заявил председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, из-за растущего убытка таксомоторных компаний предлагается ввести минимальные тарифы на услуги такси.

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