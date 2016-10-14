Москва, 14 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект о краткосрочных военных контрактах правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, смогут добровольно пойти на заключение контракта о прохождении военной службы на срок до года или же на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск (сил), формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций, отмечает Минобороны.

Граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту, смогут принять участие «в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей».

Цель законопроекта — поддержание требуемого уровня укомплектованности военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских частей и подразделений.

Отметим, что сейчас первый контракт о прохождении военной службы для солдата, матроса, сержанта, старшины заключается на срок два года либо три года по выбору гражданина. С военнослужащим по призыву или другим гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, первый контракт заключается на пять лет.

Заключение первых контрактов с этими категориями граждан на более короткие сроки (от шести месяцев до одного года) предусмотрено лишь в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и другие чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности.