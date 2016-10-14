Москва, 14 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Сельские пенсионеры, проработавшие более 30 лет на селе, не заслужили того, чтобы «социальное государство» замораживало рост их пенсий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 октября замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Пережил старуху (фрагмент). Василий Максимов. 1896

«Эта мера социально несправедлива — эти люди не заслужили от «социального государства» такого с собой обращения. С экономической точки зрения это тоже неверный ход, потому что, урезая социальные расходы, правительство продолжает политику сокращения потребительского спроса, загоняет ситуацию в тупик, поскольку одна из причин кризиса — это сокращение потребительского спроса», — отметил он.

Сейчас нужно искать возможности увеличения социальных выплат, пенсий, денежного довольствия военнослужащим, бюджетникам, считает депутат. «Для этого есть ресурсы в существующем бюджете: если провести налоговый маневр, отказаться от возврата НДС экспортерам нефти и газа, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, налог на роскошь, отказаться от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). И при действующих макроэкономических параметрах можно было бы не сокращать социальные выплаты, а даже их увеличить», — полагает парламентарий.

Чтобы не прибегать к таким мерам, как заморозка роста пенсий, надо менять экономическую политику, убежден Емельянов. «Большую негативную роль играет денежно-кредитная политика ЦБ, который, не желая снижать ключевую ставку при достаточно низкой инфляции, делает кредитные ресурсы крайне дорогими, препятствует экономическому росту, и от этого падают бюджетные доходы», — пояснил он.

«Надо не латать «тришкин кафтан», как это сейчас делает правительство, а коренным образом менять экономическую политику, и тогда страна будет выходить из кризиса, и мы будем говорить не о том, как сократить расходы, а куда потратить лишние доходы», — подчеркнул Емельянов. В нынешних условиях следует, напротив, всячески поддержать сельское хозяйство ради импортозамещения, а не ухудшать положения его работников, считает депутат.

Минтруд предложил заморозить на три года, до 1 января 2020 года, закон об опережающем росте пенсий сельским жителям, проработавшим в сельском хозяйстве 30 лет и больше. Предлагается отложить действие нормы, предусматривающей ежегодное увеличение на 25% фиксированной части пособий по старости и инвалидности для сельских пенсионеров с большим стажем. По закону о страховых пенсиях она должна была вступить в силу еще с 1 января 2016 г., но ее приостановили из-за кризиса. Если бы закон об опережающем увеличении выплат сельским пенсионерам начал действовать вовремя, фиксированная доплата для них в 2016 г. составила бы почти 5700 рублей. По оценке Минтруда, экономия федерального бюджета на трансферте ПФР из-за остановки действия закона на ближайшие три года составит почти 55 млрд рублей, пишет РБК.