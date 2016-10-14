Вильнюс, 14 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Вильнюсе сегодня, 14 октября, стартует второй «Форум Свободной России», который опекает МИД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретится с известными российскими демократами, защитниками прав человека и представителями гражданского общества, которые уже во второй раз в этом году собрались на «Форум Свободной России», — отмечает пресс-служба МИД Литвы.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Мероприятие пройдет в Вильнюсском Клубе купцов, всего в минуте пешим ходом от здания МИД Литвы. На встрече планируется обсудить актуальные процессы внутренней и внешней политики России, отношения России и западных страны, результаты выборов в Государственную думу, вызовы, возникающие перед российским гражданским обществом и защитниками прав человека, «агрессию России на Украине, продолжающийся конфликт в Сирии».

«Среди участников форума, с которыми встретится министр, будут известный лидер оппозиции России Гарри Каспаров, политолог и публицист Андрей Пионтковский, бывший вице-премьер России Альфред Кох, журналисты Маша Гессен и Аркадий Бабченко, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, бывший член Государственной думы России, единственной, кто проголосовал против законов, утверждающих осуществленную Россией аннексию принадлежащего Украине Крыма Илья Пономарев и другие», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Это уже второе подобное мероприятие в Литве в 2016 году. Весной состоялся первый слёт российских оппозиционеров. Тогда делегаты прямо обсуждали в том числе и способы революции в России, и захват власти.

Читайте также: В Литве российская оппозиция собралась помечтать о «России после Путина»