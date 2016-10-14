Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму установлена во дворе Ратной палаты, расположенной на территории ГМЗ «Царское Село» в г. Пушкине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники Музея Первой мировой войны, который располагается в Ратной палате.

Доска Маннергейму в Царском селе

Доску доставили в музей в ночь на 14 октября после демонтажа со стены дома по Захарьевской улице Петербурга. В настоящее время в пока закрытом для посетителей дворе идет её монтаж. Закрытость этого процесса объяснили требованиями техники безопасности.

По словам сотрудников музея, доску Маннергейму они приняли в дар от Российского военно-исторического общества, которое возглавляет глава Минкультуры Владимир Мединский. Она будет оформлена как экспонат музея, посвященного подвигу русских солдат и офицеров в «Великой войне», как еще называют Первую мировую.

Как отметили собеседники агентства, «РВИО вообще много сделало для музея», добавив в отношении доски поговорку про «дарёного коня».

Открытие доски для обозрения состоится в течение сегодняшнего дня.