Симферополь, 14 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Потери итальянского бизнеса в результате действия санкций оцениваются в сумму около четырех миллиардов евро. Об этом заявил итальянский парламентарий Стефано Вальдегамбери 14 октября журналистам в ходе своего визита в Крым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

А Бегров. Севастопольская бухта. 1899

«Потери итальянских предпринимателей от санкций около четырех миллиардов евро. Речь идет не только о прямых потерях из-за прекращения экспорта в Россию, но и о снижении стоимости нашей продукции на внутреннем рынке из-за её переизбытка, поскольку она не уходит в Россию», — рассказал журналистам парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 октября, в Крым прибыла делегация депутатов региональных советов Италии и представителей делового сообщества страны. Всего в нее вошли 18 человек из пяти регионов Италии — это самая крупная делегация из страны ЕС, прибывшая в Крым за последние два года. Визит продлится до 16 октября.

В программе визита — встречи с руководством Крыма и Севастополя, подписание ряда соглашений, деловые переговоры, знакомство с работой предприятий и бизнес-проектами.

Сегодня, 14 октября, представители делегации в Госсовете Крыма встретились с крымскими журналистами.