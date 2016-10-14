Ереван, 14 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Из евразийских трендов III квартала 2016 г. следует отметить тенденцию к стабилизации курса и экономической динамики. Об этом говорится в макрооэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР).

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В исследовании отмечается, что данные за июль-август 2016 года говорят о наличии предпосылок для положительных темпов роста ВВП стран ЕАБР, при этом динамика реального сектора в III квартале может быть поддержана улучшением ситуации в сельскохозяйственном секторе за счет высокого урожая. Улучшения наблюдаются также в транспортном секторе, что дает основания ожидать замедления экономического спада в странах ЕАБР с 3,1% в 2015 году до 0,6% в 2016 году с выходом на положительный рост на уровне 0,5% в 2017 году.

Аналитики ЕАБР в целом по странам ЕАБР ожидают снижения инфляции с 12,8% в 2015 году до 6,1% в 2016-м и дальнейшего снижения роста потребительских цен до 4,8% и 4,2% в 2017—2018 гг.

В Российской Федерации, по мнению экспертов, инфляция окажется менее 6% к концу 2016 году, а в 2017—2018 гг. данный показатель обновит свои исторические минимумы и окажется вблизи ориентира ЦБ — на уровне 4%.

Авторы макрообзора обращают внимание на то, что значительную роль в снижении инфляционного давления играют мировые цены на продовольствие и сырье, а также стабилизация обменных курсов стран ЕАБР в течение II и III кварталов 2016 года. Так, по сравнению с декабрем 2015 года обменный курс национальной валюты к началу сентября 2016 года укрепился в России, Армении, Киргизии, в то время как в Белоруссии и Казахстане после значительного обесценения национальной валюты в начале 2016 года обменный курс показал восстановительную динамику с февраля-марта текущего года. Такого рода динамика отчасти основывается на замедлении оттока капитала из стран ЕАБР и позволяет восстановить их валютные резервы.

Важным фактором восстановления экономической активности для ряда стран ЕАБР стал рост экспорта, прежде всего в Российскую Федерацию. В рамках специального доклада в макрообзоре исследуются данные тенденции на примере Армении и Киргизии. В некоторых случаях, например Армении, ускорение роста экспорта отчасти могло быть связано с обесценением обменных курсов национальных валют, но пример Киргизии, который продемонстрировал приращение экспорта на рынки стран ЕАЭС несмотря на укрепление сома по отношению к рублю, свидетельствует о том, что определенную роль могли сыграть интеграционные факторы.

Продолжается восстановление денежных переводов из России в другие страны ЕАБР. Последние официальные данные (за II квартал 2016 года) по объему денежных переводов мигрантов в долларовом выражении демонстрируют, что динамика по данному показателю вышла в положительную зону по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Основной вклад в восстановление денежных переводов мигрантов в регионе вносит Киргизия, где переводы увеличились на 22% год к году во II квартале 2016 года, что во многом связано с преференциальными условиями для трудовых мигрантов Киргизии в ЕАЭС.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в ряде областей макроэкономики присутствуют риски разбалансировки, прежде всего в бюджетной сфере, говорится в исследовании. Остаются существенными и глобальные риски, связанные с замедлением китайской экономики, снижением сырьевых цен, ухудшением ситуации в банковском секторе европейских стран, а также повышением ключевой ставки ФРС.

«До конца текущего года стоит ожидать постепенной нормализации экономической динамики как с точки зрения нормализации ставок (постепенного снижения с высоких уровней предыдущих нескольких лет), так и параметров платежного баланса на фоне сокращения оттока капитала», — утверждает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. По его словам, «несмотря на то, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики будет придавать дополнительный импульс для восстановления экономики стран региона, основной потенциал для ускоренного восстановления продолжает концентрироваться в области структурных преобразований, в том числе тех дивидендов, которые страны ЕАБР могут получить от экономической интеграции».

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.