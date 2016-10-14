Дамаск, 14 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране сейчас идёт не просто гражданская война. Если не решить главный вопрос — кто поддерживает терроризм — ситуация может перерасти в третью мировую войну. Об этом он сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».

syria.mil.ru ВС РФ в Сирии

На вопрос журналистки, не беспокоит ли сирийское руководство большое число фигурантов, участвующих в конфликте (названы Иран, Ливан, Россия, Турция, США, упоминается Китай), Асад ответил, что главное — не кто сейчас подключается к игре, а где — источник.

«Не имеет значения, кто сейчас вмешивается в сирийские дела, самое важное — кто поддерживает террористов ежедневно и ежечасно», — сказал он.

Когда вопрос с поддержкой террористов будет решён, всё остальное решится автоматически. «Потому что вопрос состоит не в том, какие страны вмешиваются сейчас в дела страны, а в том, какие страны поддерживают террористов. Потому что Россия, Иран и Хезбалла — это наши постоянные союзники, и они находятся здесь на легальной основе. Они воюют против террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов», — сказал он.

В этой связи Асад коснулся игроков, заинтересвоанных в развале стран-противников. «На сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, похожу на холодную войну в стадии развития. Это нечто, что появилось совсем недавно, потому что я думаю, что Запад и особенно США не остановили холодную войну даже после распада СССР», — отметил он.

О мрачной перспективе третьей мировой война Асад заявил, что сам термин стал всё чаще фигурировать в описании происходящего.

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