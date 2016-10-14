Улан-Удэ, 14 октября, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Ситуацию, складывающуюся в Бурятии с особой экономической зоной (ОЭЗ) «Байкальская гавань», на сегодняшний день простой назвать нельзя. И это признают даже власти региона. «У нас особая ситуация», — сказал в октябре глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

tourprom.ru Особая экономическая зона «Байкальская гавань» в Баргузине

Вопросы дальнейшего развития особой экономической зоны губернатор обсудил с заместителем министра экономического развития РФ Александром Цыбульским в ходе рабочей поездки в Москву.

Напомним, правительство РФ передает полномочия по завершению строительства отдельных ОЭЗ на уровень субъектов, в том числе это касается «Байкальской гавани», в то же время ряд ОЭЗ в России упразднили.

«Но у нас особая ситуация, и я докладывал Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что наша ОЭЗ находится в Центральной экологической зоне. Нельзя так просто закрыть федеральную зону и передать ее нам. В рамках сегодняшнего законодательства мы не сможем подхватить и завершить строительство», — подчеркивал Наговицын. По данным правительства региона, сложности в первую очередь связаны с оформлением прав собственности в водоохранной прибрежной зоне Байкала: это «целый клубок вопросов, по которым инвесторы до сих пор с огромной осторожностью смотрят на дальнейшее строительство здесь».

Власти региона считают, что ситуацию можно спасти, передав земельные участки, которые находятся в границах особой экономической зоны, с уровня Российской Федерации соответствующим поселениям. В Бурятии к таким относятся Турка, Горячинск и Кикинское поселение. При этом по предложению правительства РБ вся готовая инфраструктура будет передана на республиканский уровень.

«Затем мы создаем управляющую компанию на базе этих инфраструктурных объектов, а главы поселений работают с инвесторами и реализуют инвестиционные проекты уже на своих территориях. Законодательно это не запрещено. Кроме того, мы должны совместными усилиями с правительством России внести изменения в Земельный кодекс РФ по вопросам оформления земель. Этот вопрос ставят наши жители, поскольку они уже столкнулись с проблемой оформления земель. С этим же столкнутся наши инвесторы, потому что, построив объект, они не смогут оформить его в собственность. А вряд ли они пойдут на это», — заявил глава региона.

По его словам, Цыбульский поддержал предложение Бурятии и распорядился создать рабочую группу по этому вопросу. По оценкам самого Наговицына, вероятность «движения по этому пути» достаточно высока.

«Особая экономическая зона — важный проект для Республики Бурятия. Его дальнейшее развитие позволит упорядочить растущий поток неорганизованных туристов, снизить экологические нагрузки на побережье, а главное, решить необходимые инфраструктурные проблемы», — считают в правительстве региона.

«Сейчас можно сказать, что проект «Байкальская гавань» просто сливают. В последние годы это достаточно распространенная практика, когда на региональный уровень передаются многие федеральные проекты, при этом без федеральных денег. По моему мнению, государство дает сигнал, что внимание к этому проекту становится гораздо ниже. Во что это все выльется, пока сложно сказать. Но если мы посмотрим в целом на состояние экономики Бурятии, станет понятно, что региональная власть не справляется с развитием промышленности. Развитие туризма также оставляет желать лучшего. Поэтому на данном этапе передача ОЭЗ на региональный уровень не выглядит обнадеживающей», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов.

По его словам, в проект необходимо привлекать инвестиции, что в настоящее время представляет большую сложность: «Чтобы привлекать инвестиции, должны быть созданы условия со стороны региональной власти. Своих крупных инвесторов в Бурятии мы вряд ли сейчас найдем, экономическое положение региона тяжелое. Впрочем, ситуация сейчас сложная в целом по стране. У нас не осталось крупного регионального бизнеса, готового вкладываться в развитие ОЭЗ».

«Кроме того, построить — это одно. Но ведь эту огромную непонятную махину на берегу Байкала нужно будет содержать. А это вновь огромные затраты. И эти средства будут выкачивать из республиканского бюджета», — подытожил Баир Цыренов.

В то же время директор Фонда регионального развития Бурятии Станислав Алексеев считает, что идея проекта до сих пор привлекательна инвестору. По его словам, месторасположение ОЭЗ выбиралось международным экспертом с мировым именем в области проектирования горнолыжных курортов — компанией Ecosign Mountain Resort Planners Ltd. («Экосайн»).

«Говоря о «Байкальской гавани», все уже сегодня ждут на ОЭЗ миллион туристов в год. Но это ожидание, на мой взгляд, неправильное. Нужно понимать, что «Байкальская гавань» — это большой федеральный проект, в его инфраструктуру должны были вложить более 20 миллиардов рублей, в основном речь идет о федеральных средствах. На сегодняшний день в инфраструктуру нашей ОЭЗ вложено 4,7 млрд рублей. Полная готовность инфраструктуры есть только на одном из пяти участков ОЭЗ. Поэтому говорить, что проект не удался, что он не реализован, — это неправильно, его еще предстоит реализовывать», — сказал ранее Алексеев в интервью ИА REGNUM.

Он напомнил, что «Байкальская гавань» начиналась как федеральный проект. Соотношение инвестиций было следующим: ¾ — это федерация, и ¼ — это регион с незначительной долей муниципального бюджета. «Со стороны региона все обязательства по согласованным объектам выполнены. По инициативе федерации сейчас идет реорганизация всех ОЭЗ, и соответственно приостановлено финансирование объектов. Как дело пойдет дальше, и чем это все закончится, пока неясно», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Напомним также, ранее власти Бурятии заявляли, что правительство РФ разработает особый порядок передачи ОЭЗ «Байкальская гавань» в собственность региона. По крайней мере, этот вопрос Наговицын обсуждал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который в сентябре посетил Бурятию с официальным визитом. Тогда же стало известно, что из 24 млрд рублей планируемых бюджетных инвестиций в бурятскую ОЭЗ инвестировано лишь 4,2 млрд рублей. А, по словам первого замминистра экономики Бурятии Тимура Будаева, обязательства, которые взяли на себя резиденты «Байкальской гавани», выполнены на 7%.

По данным сайта РосОЭЗ, особая экономическая зона «Байкальская гавань» создана в соответствии с постановлением правительства РФ № 68 от 3 февраля 2007 года. Общая площадь — 3 613 га.