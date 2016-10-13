Нью-Йорк, США, 14 октября, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Новый Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выступил с речью перед участниками Генассамблеи, сообщает Центр новостей ООН 14 октября.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

Гутерриш выразил «огромную благодарность» за доверие Совету безопасности ООН и всем 193 послам стран-участниц международной организации, а также отметил «честность и компетентность» всех кандидатов, состязавшихся за пост Генсека, и «прозрачность и открытость» проходивших выборов.

Главными задачами, за которые он будет бороться на посту Генерального секретаря, Гутерриш назвал установление «мира, справедливости, человеческого достоинства, терпимости и солидарности».

«Я полностью осведомлен о проблемах, с которыми сталкивается ООН… За последние 10 лет я лично был свидетелем страданий наиболее уязвимых людей на земле. Я посетил зоны военных действий и лагеря беженцев, и могу правомерно задать вопрос: что случилось с «достоинством и ценностью человеческой личности»? Что сделало нас бесчувственными к судьбе тех, кто находится в наиболее социально и экономически неблагоприятном положении? Я чувствую острую необходимость сделать человеческое достоинство ядром моей работы, и я надеюсь, нашей общей работы», — заявил Гутерриш.

Гутерриш отметил, что главной задачей ООН была и остается «борьба за мир», однако не стал приводить названий конкретных государств и зон гражданских конфликтов — в официальном тексте доклада нет упоминания Сирии, Йемена или Палестины, о которых в связи с речью нового Генсека заявили мировые СМИ, хотя, возможно, Антониу Гутерриш и «имел их в виду».

Новый генсек ООН также сообщил, что одним из его приоритетов станет «защита и расширение прав и возможностей женщин и девочек».

«У меня есть вера в Организацию объединенных наций, потому что я верю в универсальные ценности», — заключил Гутерриш.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября кандидатура нового Генерального секретаря была официально утверждена голосованием Генеральной ассамблеи ООН. Им стал Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и действующий глава Комиссии ООН по беженцам. Новый глава международной организации уже получил поздравления от действующего генсека, Пан Ги Муна, который покинет свой пост в конце года. Антонио Гуттериша также поздравил президент России Владимир Путин, пожелавший ему «успехов в работе на важном и ответственном посту».