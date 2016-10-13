Москва, 14 октября, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации поздравил Антониу Гуттериша с назначением на пост Генерального секретаря Организации объединенных наций, сообщает пресс-служба президента России 13 октября.

Cancillería del Ecuador Антониу Гуттериш

Владимир Путин в телефонном разговоре с новым Генсеком ООН принес поздравления и пожелал ему успехов в работе на важном и ответственном посту.

Сообщается, что ранее Путин также направил в адрес Гутерриша поздравительную телеграмму в связи с избранием португальского кандидата новым главой международной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября кандидатура нового Генерального секретаря была официально утверждена голосованием Генеральной ассамблеи ООН. Следующим главой международной организации стал Антониу Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и действующий глава Комиссии ООН по беженцам.

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Избрание Гутерриша новым главой ООН знаменует собой окончание продолжительной истории выборов Генерального секретаря, которые происходили в Организации Объединенных Наций много месяцев. Соперниками португальского кандидата были Срджян Керим из Македонии, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдовы, Вук Еремич из Сербии, Мирослав Лайчак из Словакии, Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины. Многие надеялись на назначение новым Генсеком ООН женщины — например, действующий глава Совбеза Виталий Чуркин, заявлявший, что «подошла очередь занять этот пост выходцу из Восточной Европы. Мы очень хотели бы увидеть в этой роли женщину…»

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В ходе «предвыборной гонки» состоялось пять тайных опросов 193 представителей стран-участниц ООН, одно «неформальное» и одно «формальное» голосование Совбеза, которые все-таки выявили фаворита — 6 октября Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерриш был выдвинут в качестве основного кандидата Советом безопасности ООН. Гутерриш сменит на посту действующего Генсека международной организации Пан Ги Муна 1 января 2017 года.