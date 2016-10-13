Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Демонтированная памятная доска Карлу Маннергейму будет храниться в качестве экспоната в Музее Первой мировой войны «Ратная палата», находящемся на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщило «Российское военно-историческое общество» (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

rvio.histrf.ru Демонтаж доски Маннергейму

РВИО взяло на себя полную ответственность за установку и демонтаж доски гитлеровскому военному союзнику. Напомним, доску сняли двое рабочих поздно вечером 13 октября под присмотром полиции и увезли в неизвестном направлении.

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«Первый мемориальный знак кавалергарду в современной истории Петербурга стал предметом отдельной истории. Он неоднократно подвергался актам вандализма — его обливали краской и другими неустановленными химическими соединениями, рубили топором, проделывали отверстия в барельефе», — говорится в ночном сообщении РВИО, пытающего объяснить, почему доска одному из организаторов варварской блокады Ленинграда должна стать «экспонатом музея».

«Мемориальный знак Карлу Маннергейму будет храниться в «Ратной палате» без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе», — заявили в РВИО.

В этой организации утверждают, что «неоднозначная фигура Карла Маннергейма — предмет изучения и повод для дискуссий историков», заявляя, что доска этому деятелю якобы стала жертвой «войны с памятниками».

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Как сообщается на сайте Государственного музея-заповедника «Царское Село», Государева Ратная палата была заложена в присутствии Николая II 3 мая 1913 года. Здание возводилось на средства Елены Третьяковой, вдовы родного брата основателя Третьяковской галереи.

tzar.ru Ратная палата в Царском Селе

Ратная палата была задумана как пантеон воинской славы Отечества — музей для хранения военных трофеев и исторических документов, иллюстрирующих успехи России в войнах с неприятелем. В 1918 году музей был закрыт. В 2008 году здание Ратной Палаты было передано ГМЗ «Царское Село». В августе 2014 года в здании Ратной палаты открыт первый в современной России музей, посвящённый Первой мировой войне.