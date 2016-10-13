София, 14 октября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Болгария ищет возможности реализовать проект строительства в республике АЭС «Белене», рассматривая в качестве одного из вариантов приватизационную процедуру. Об этом сообщил 13 октября вице-премьер Болгарии Томислав Дончев, передаёт «Болгарское национальное радио».

Распродажа

«Государство намерено искать варианты реализации АЭС «Белене» путём приватизации», — сказал Дончев, добавив, что российская сторона уже одобрила эти намерения.

Вице-премьер пояснил, что приватизационную процедуру невозможно провести без согласия производителя. «Речь идёт о сложном ядерном сооружении, в котором производитель должен участвовать. Нами получено принципиальное согласие российской стороны, теперь важно найти достаточно надёжного инвестора», — отметил он.

Вместе с тем на сегодняшний день, по словам Дончева, приоритетным вопросом для Болгарии является погашение задолженности перед российским «Атомстройэкспортом» за уже готовое оборудование для нереализованной АЭС, процент по которой, в соответствии с решением Международного арбитража, увеличивается ежедневно.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября в Москве состоялись переговоры первого замгендиректора «Росатома» Кирилла Комарова и министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с исполнением болгарской стороной решения суда по АЭС «Белене». По итогам встречи в «Росатоме» сообщили, что ожидают погашения всей суммы задолженности Болгарией до конца текущего года.

Напомним, в июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. До полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро. Вынесенный международным арбитражем вердикт является окончательным.