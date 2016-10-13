Суд против доски Маннергейму доведем до конца — адвокат
Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Иск блокадницы Флоры Геращенко с требованием о демонтаже доски Маннергейму не будет отозван из Куйбышевского районного суда Петербурга, несмотря на исчезновение доски со стены дома по Захарьевской улице.
Это необходимо, чтобы добиться судебного решения, исключающего возвращение доски, сообщил на своей странице в соцсети петербургский адвокат Илья Ремесло, представляющий интересы жительницы Мурманска, в детстве пережившей блокаду Ленинграда.
Пожилая женщина подала иск в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга с требованием выполнить возложенные на него законом функции и демонтировать доску, установленную незаконно. На 17 октября по иску назначены предварительные слушания.
Как сообщалось, поздно вечером 13 октября доска была демонтирована рабочими под присмотром полиции и увезена в неизвестном направлении. В настоящий момент рабочие закрашивают стену дома, на которой была закреплена доска.
«Власти не стали дожидаться понедельника и суда с участием блокадницы Флоры Геращенко — и это очень мудрое решение, — отметил адвокат Ремесло. — Впрочем, суд мы намерены довести до конца, постараемся получить от Комитета акт о демонтаже доски, как того требует закон. Иначе у властей Петербурга хватит ума отреставрировать доску и снова повесить, когда уляжется шум».
«Это не конец истории, будем дальше искать виновных, но камень сдвинули с места», — добавил адвокат.
Напомним, 27 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске петербуржца Павла Кузнецова к правительству города о нарушении закона в связи с установкой доски Маннергейму, посчитав, что власти Петербурга не имели отношения к появлению доски. Сторона истца намерена обжаловать этот вердикт в городском суде.