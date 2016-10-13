Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Иск блокадницы Флоры Геращенко с требованием о демонтаже доски Маннергейму не будет отозван из Куйбышевского районного суда Петербурга, несмотря на исчезновение доски со стены дома по Захарьевской улице.

Траурная лента у доски Маннергейму, оставленная 8 сентября 2016 года, в День памяти жертв блокады

Это необходимо, чтобы добиться судебного решения, исключающего возвращение доски, сообщил на своей странице в соцсети петербургский адвокат Илья Ремесло, представляющий интересы жительницы Мурманска, в детстве пережившей блокаду Ленинграда.

Пожилая женщина подала иск в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга с требованием выполнить возложенные на него законом функции и демонтировать доску, установленную незаконно. На 17 октября по иску назначены предварительные слушания.

Как сообщалось, поздно вечером 13 октября доска была демонтирована рабочими под присмотром полиции и увезена в неизвестном направлении. В настоящий момент рабочие закрашивают стену дома, на которой была закреплена доска.

«Власти не стали дожидаться понедельника и суда с участием блокадницы Флоры Геращенко — и это очень мудрое решение, — отметил адвокат Ремесло. — Впрочем, суд мы намерены довести до конца, постараемся получить от Комитета акт о демонтаже доски, как того требует закон. Иначе у властей Петербурга хватит ума отреставрировать доску и снова повесить, когда уляжется шум».

«Это не конец истории, будем дальше искать виновных, но камень сдвинули с места», — добавил адвокат.

Напомним, 27 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске петербуржца Павла Кузнецова к правительству города о нарушении закона в связи с установкой доски Маннергейму, посчитав, что власти Петербурга не имели отношения к появлению доски. Сторона истца намерена обжаловать этот вердикт в городском суде.