Берлин, 14 октября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. «Внешняя политика президента России Владимира Путина непредсказуема: ожидается визит российского лидера в Париж, Путин его отменяет. Он планирует поездку в Берлин, чтобы продемонстрировать: Россия стремится к конфронтации с Западом для того, чтобы выделиться. Но он также опирается на ситуативные альянсы», пишет журнал Spiegel.

ИА REGNUM

По словам Путина, «не Россия, а США виноваты в ситуации в Сирии. Военные преступления, в том числе уничтожение больниц в Алеппо, в которых Франция и другие западные страны обвиняют российское руководство, Путин называет «политической риторикой», обвиняя Запад в том, что эти утверждения якобы «не имеют смысла», а Запад не признает «реальное положение дел в Сирии».

Как полагает издание, «Путин непредсказуем, даже если он не стремится к конфронтации и посылает сигнал о готовности договариваться. Так как он готов договариваться только на своих условиях. Он категорически не намерен «плясать под дудку» Запада, заявил российский лидер в среду в Москве. Речь идет о встрече в Берлине по поводу конфликта на Украине, которая запланирована на 19 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по-прежнему открыты для переговоров. Но нужно, чтобы стремление договариваться исходило также и со стороны Кремля».

«Москва остается в Сирии на неопределенный срок. Это четкое послание Западу: без России никакого мира не будет. Москва стремится ограничить доминирование Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», добавляет Spiegel.