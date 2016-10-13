Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти решил, что предприятие «Полигон «Красный Бор» должно выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Дело о грубых нарушениях полигоном условий лицензии было возбуждено после проверки Росприроднадзора по СЗФО в 2015 году. Но, как стало известно ИА REGNUM сегодня, 13 октября, руководство полигона намерено обжаловать вердикт суда.

Комитет по природопользованию СПб Полигон «Красный Бор»

Дело было возбуждено по части 4 статьи 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Поводом стали результаты внеплановой проверки предприятия в ноябре 2015 года. Тогда инспекторы Росприроднадзора установили, что «полигон систематически не исполняет требования технологического регламента по обращению с отходами, не соблюдая им же утвержденные технологии обезвреживания и безопасного размещения отходов».

Одним из нарушений был сниженный водородный показатель (pH) в котлованах с отходами 67, 66, 59. Эксперты посчитали, что повышенная кислотность в картах негативно воздействует на кембрийские глины, в толще которых отрыты карты, и может привести к попаданию загрязняющих веществ в подземные воды.

За время рассмотрения дела на полигоне сменилось руководство и начались работы по исправлению прежних ошибок. Алексей Трутнев, нынешний директор предприятия, рассказывает: сейчас на полигоне «Красный Бор» ведутся работы по нейтрализации кислотной среды карт с использованием мела. В ходе реакции, происходящей в результате распыления мела на содержимое котлованов, происходит увеличение показателя уровня pH. На карты №67, 66, 59, ставшие одной из причин возбуждения дела, уже было распылено порядка 400 тонн мела.

«Работы ведутся и продолжатся до достижения регламентного уровня Ph. Поэтому мы намерены обжаловать решение арбитражного суда, как только протокол вступит в силу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Трутнев.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.

Сегодня руководство полигона реализует утвержденный план действий по поэтапной ликвидации накопленного экологического ущерба. Согласно плану, в 2017 году полигон станет бюджетным учреждением. На 2018−2019 годы запланирована разработка проекта рекультивации, который будет воплощен до 2025 года.