Москва, 13 октября, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Снегопад зафиксирован в некоторых районах столицы и регионах Подмосковья, сообщает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь, Москва

Снежного покрова этот снегопад не создаст, он должен установиться не раньше ноября. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Москве и Московской области будет идти малоинтенсивный дождь, временами переходящий в снег.

Напомним, в 2015 году первый снег в Москве выпал 7 октября, а в 2014 году первый снег отмечен 17 октября.