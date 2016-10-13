В столице России и Подмосковье идет первый снег
Москва, 13 октября, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Снегопад зафиксирован в некоторых районах столицы и регионах Подмосковья, сообщает НТВ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Красная площадь, Москва
Снежного покрова этот снегопад не создаст, он должен установиться не раньше ноября. Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в Москве и Московской области будет идти малоинтенсивный дождь, временами переходящий в снег.
Напомним, в 2015 году первый снег в Москве выпал 7 октября, а в 2014 году первый снег отмечен 17 октября.