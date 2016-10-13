Каракас, 13 октября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. В Венесуэле вновь прошли акции противников президента Николаса Мадуро. Демонстранты требуют скорейшего проведения референдума по его отставке.

Остров Маргарита

Сам Николас Мадуро заявил, что лидеры оппозиции — это «силы зла». А он не допустит проведения референдума и не покинет президентский пост. «Мадуро здесь и останется здесь. Это не решение Мадуро, это решение народа», заявил президент Венесуэлы, сообщает AVN.

По всей стране акции протеста прошли мирно. Однако, на самом знаменитом карибском курорте — острове Маргарита вновь произошли столкновения между сторонниками и противниками Николаса Мадуро. Напомним, что некоторое время назад приехавшего на этот остров Мадуро встретила разгневанная толпа с пустыми кастрюлями и Николасу Мадуро пришлось спасаться бегством. Сейчас сторонники отставки Мадуро организовали на Маргарите Марш протеста, а «группа поддержки» венесуэльского лидера стала забрасывать их камнями.

Почему «карибский рай» превратился в «остров гнева»? До недавнего времени остров Маргарита был излюбленным местом отдыха не только венесуэльцев, но и иностранцев. Здесь проживала активная российская диаспора. С приходом к власти Мадуро отели острова пришли в запустение, даже в дорогих гостиницах сервис упал до уровня низкоклассных заведений. По причине острого дефицитапродуктов, вина и даже стирального порошка. Резко вырос уровень преступности в городах острова Маргарита. В результате, рухнула индустрия отдыха и тысячи людей остались без рабочих мест.