Берлин, 13 октября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Германские полицейские арестовали беженца, который выколол человеку ножом глаза и откусил ему нос, губы, веки и уши, сообщает The Daily Star.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1818 — 1819

Издание сообщает, что нападение произошло 7 октября в центре для мигрантов недалеко от Франкфурта. В одном из домов жители услышали громкие крики и вызвали полицию. Прибывшие и взломавшие дверь полицейские арестовали 19-летнего беженца, который сидел на 18-летнем юноше и обгрызал ему лицо.

Уточняется, что пострадавший остался жив, однако медики до сих пор пытаются спасти его глаза.

Ранее некоторые европейские СМИ сообщили о находке в Ганновере чемодана, в котором находились труп младенца и чуть живая маленькая девочка.