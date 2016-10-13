Москва, 13 октября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил командующих округами и ряда главных управлений национальной гвардии (Росгвардии). Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что командующим Центральным округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Павел Дашков.

Командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Сергей Захаркин.

Командующим Приволжским округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Александр Порядин.

Командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Евгений Зубарев.

Командующим Уральским округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Игорь Голлоев.

Командующим Сибирским округом войск национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Виктор Стригунов.

Командующим Восточным округом назначен генерал-лейтенант Игорь Груднов.

Руководителем аппарата директора Росгвардии, начальником Главного организационного управления был назначен полковник Марат Султанов.

Заместителями главнокомандующего войск национальной гвардии ранее были назначены генерал-лейтенант Олег Борукаев и генерал-лейтенант Сергей Ерыгин.