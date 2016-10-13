Оттава, 13 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс говорит, что его страна поддерживает избрание Хиллари Клинтон на предстоящих президентских выборах в США, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узор

Во время визита в Оттаву Вальс сказал, что он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили выборы в США.

Выступая на французском языке, Вальс заявил, что президент США Барак Обама был «избран миром», а «Трамп отвергается миром».

Неожиданное заявление французского лидера накануне выборов в США идёт вразрез со стандартами международной дипломатической практики.

Трюдо ранее уже давал понять, что он будет работать с новым американским президентом вне зависимости от того, кто им станет.

Главы правительств Канады и Франции затем должны были отправиться в Монреаль, чтобы совместно с премьером Квебека обсудить договор о свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA). Вальс, по его словам, ожидает Трюдо в Брюсселе 27 октября, чтобы подписать сделку. Трюдо назвал соглашение «беспроигрышным» для обеих сторон.