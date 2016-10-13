Минск, 13 октября, 2016, 19:44 — ИА Регнум.

Руководство Белоруссии желает подписать отдельное торговое соглашение с Европейским союзом либо торговую часть в рамках нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Об этом 13 октября на брифинге в Минске заявил первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко по итогам первого раунда торгового диалога между МИД Белоруссии и Генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле.

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«Я хотел бы отметить, что сегодня мы начали диалог по торговле с Европейским союзом. Этот диалог для нас не новый в нашем взаимодействии с Европейским союзом. Вы знаете, что у нас уже существует диалог по экономике и финансам, по экологии, возобновился диалог по правам человека. Мы также приняли решение возобновить диалоги по энергетике, по таможенному сотрудничеству. И вот новый формат — диалог по торговле», — цитирует Евдоченко пресс-служба МИД Белоруссии.

Он напомнил, что договоренность о состоявшемся сегодня диалоге была достигнута в апреле 2016 года во время первого заседания Координационного совета Белоруссия-ЕС. Чиновник напомнил также, что на ЕС приходится почти 30% торгового оборота Белоруссии, отметив: «За 7 месяцев этого года — это примерно 7,6 млрд, из которых 4,1 млрд — это экспорт Белоруссии».

«Мы надеемся, что 2017 год станет первым годом за последнее время, когда белорусский текстиль и одежда будут поставляться на рынок Европейского союза без каких-либо ограничений», — сказал первый замминистра иностранных дел Белоруссии.

Отвечая на вопрос причине, по которой Евросоюзом были введены ограничения на поставку текстильной продукции из Белоруссии, о связи этих ограничений с правами профсоюзов в постсоветской республике, Евдоченко сказал: «Вопрос текстиля никак не связан с ситуацией с профсоюзами в Белоруссии. Он являлся частью соглашения между Республикой Беларусь и ЕС от 1993 года. Данное соглашение предусматривало временное введение квот на поставки текстиля из Белоруссии в ЕС. В итоге квоты сохранялись на протяжении 23 лет. Мы надеемся, что 2016 год станет последним годом существования этих ограничений».

Поясняя тему «ограничений, которые были введены в связи с темой профсоюзов в Белоруссии», Евдоченко заявил, что ограничений не было вовсе. При этом он деликатно обошел тему разных условий торговли ЕС с Белоруссией и другими странами.

«Не было никаких ограничений, которые специально были бы введены в связи с разногласиями вокруг профсоюзов, — сказал замминистра иностранных дел Белоруссии. — Я хотел бы добавить, что подписанием сегодня наших договоренностей о торговом диалоге мы, очевидно, не заканчиваем длинный путь в наших торговых отношениях. Мы считаем, что, наоборот, этот документ является первым шагом на пути формирования современной, понятной, прозрачной договорно-правовой базы наших отношений».

«В идеале, мы в перспективе хотели бы подписать либо отдельное торговое соглашение с Европейским союзом, либо подписать торговую часть в рамках нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Я думаю, что мы с нашими европейскими партнерами будем стремиться к этой цели, и в перспективе подписание такого соглашения станет возможным», — сказал Евдоченко.

Как сообщало ИА REGNUM, основу белорусского экспорта в ЕС составляют выработанные из российской нефти нефтепродукты. Совет Евросоюза по иностранным делам 15 февраля решил ограничить санкции, применяемые к официальному Минску, с продлением их действия ещё на год. Белоруссия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство».