Москва, 13 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Бессмысленно и бесперспективно принимать в ПАСЕ резолюции, касающиеся России в ее отсутствие, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Artis Rams Грязное бельё ПАСЕ

«Это напоминает игру в футбол без вратаря, бессмысленно, бесперспективно. Это говорит о том, что ПАСЕ нужны реформы, изменения в Устав. Организация загнала сама себя в тупик», — заявила сенатор.

А так как резолюции в ПАСЕ принимались, когда в зале было не более трети от всех делегатов, то «по сути, резолюции не имеют никакой юридической силы», указала Матвиенко.

Кроме того, по словам спикера Совфеда, «если не будут в ближайшее время созданы условия для возвращения России — полноценное восстановление прав российской делегации — мы можем потерять интерес к этой организации».

Матвиенко обратила внимание на то, что в ходе дискуссии представители Украины делали провокационные пропагандистские вбросы, поскольку стремятся отвлечь внимание от тяжелейшей ситуации в своей стране, от грубейших нарушений прав человека, преследований инакомыслящих, до сих пор не расследованных преступлений в Одессе.

«Поразительно, с каким усердием нынешнее киевское руководство выполняет данные им поручения их спонсоров и покровителей — разрушить дотла, довести до точки невозврата российско-украинские отношения», — сказала она.

«Минские соглашения не исполняются, потому что если проблема с Юго-Востоком будет решена, то киевским властям нужно будет отвечать за свои дела, за свои ошибки. А ответить нечем», — цитирует Матвиенко пресс-служба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Парламентская Ассамблея Совета Европы на своей осенней сессии приняла резолюцию, в которой осудила выборы в Госдуму, состоявшиеся 18 сентября в Крыму, указав на территориальную целостность Украины.