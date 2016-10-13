Стамбул, Турция, 13 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Россия и Турция достигли договоренности о поставках российской говядины на турецкий рынок, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

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Для уточнения правил поставок российской говядины на турецкий рынок Россию в ближайшее время посетят турецкие специалисты, которые изучат российскую систему ветеринарного надзора и проверок предприятий.

По словам Мелано, в Стамбуле на очередном заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсуждался вопрос непропорциональности двусторонней торговли сельхозпродукцией. На сегодняшний день основные ее поставки идут из Турции в Россию, в то время как российские производители животноводческой отрасли не имеют права продажи своей продукции на турецком рынке. Также делегация России обсудила вопрос поставок в Турцию российской баранины, мяса птицы и их субпродуктов, готовой мясной и молочной продукции. Обсуждение этих вопросов будет продолжено в ходе необходимых консультаций в ближайшее время.