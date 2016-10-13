Душанбе, 13 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. «Давайте обеспечим все школы (Таджикистана) учебниками, методической и необходимой художественной литературой для обучения русскому языку. Давайте этим делом займемся», — заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем выступлении на V Межпарламентском форуме «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» сегодня, 13 октября.

Photo RNW.org Таджикские дети

В ходе визита Матвиенко в Душанбе не раз поднималась тема изучения русского языка в Таджикистане.

«Меня порадовало, как он (Эмомали Рахмон — прим. ИА REGNUM ) искреннее и эмоционально рассказал о том, какое внимание уделяется тому, чтобы в каждой школе изучался русский язык — язык межнационального общения», — поделилась председатель Совфеда после встречи с президентом Таджикистана, отметив, что на сегодня объемы российской помощи в этой сфере не покрывают потребностей.

Позже, в ходе работы форума, она подчеркнула, что попросила министра образования Таджикистана предоставить данные о том, сколько таджикским школам необходимо учебной литературы на русском языке.

Ее заместитель Евгений Бушмин добавил, что 57 тысячам учеников, которые изучают русский язык в Таджикистане, недостаточно 30 тысяч учебников. «Сейчас поручение председателя Совета Федерации (о помощи в обеспечении литературой на русском языке — прим. ИА REGNUM ) значительно увеличит поставки для школ Таджикистана», — заявил сенатор.

Что касается нехватки учителей русского языка, то председатель Совфеда в качестве пилотного проекта предложила создать группу из 30 учителей и отправить ее в Таджикистан. Однако она подчеркнула, что их обеспечение жильем и зарплатой должно будет лечь на принимающую сторону.

ИА REGNUM напоминает, что делегация Совета федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Душанбе с двухдневным рабочим визитом. Председатель Совфеда провела ряд встреч, в частности с главой Таджикистана и спикерами верхней и нижней палат парламента. Кроме того, делегация приняла участие в очередном форуме «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».