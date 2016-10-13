Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. С 1 ноября в Санкт-Петербурге будут увеличены нормативы потребления коммунальных услуг: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления. Смольный объясняет это тем, что действующие петербургские нормативы на 30−40% ниже по сравнению с установленными в Ленинградской области и крупнейших российских городах-миллионниках: Москве, Екатеринбурге, Новосибирске.

ru.torange.biz Оплата за коммунальные услуги

Как утверждают в Жилищном комитете администрации Санкт-Петербурга, нынешние нормативы, например, по водоснабжению, «не отражают фактического потребления воды гражданами», а новые цифры рассчитаны по замерам фактического потребления ресурсов, проведенных в отопительный сезон 2015−2016 года.

«Увеличение нормативов на отопление и, соответственно, платы за отопление коснется отдельных типов многоквартирных домов <…> не оборудованных общедомовыми приборами учета. В среднем, нормативы на отопление увеличатся на 5,5%», — говорится в сообщении городских властей. По подсчетам Смольного, в Петербурге около 70% домов уже оснащено приборами учета тепловой энергии.

Пересмотр нормативов на воду, как обещают власти, не отразится на жильцах, у которых установлены водяные счетчики — таких в городе 73−75%. «Для граждан, у которых нет квартирных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, суммарный размер платежа за коммунальные услуги при расчете по нормативам потребления может вырасти от 150 до 240 рублей в месяц», — предупредили в Жилищном комитете.

Как обещают петербургские чиновники, для малообеспеченных и льготных категорий граждан денежная выплата с 1 ноября будет увеличена на величину изменения нормативов потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, газ, электроэнергию и услуги по водоотведению в 2017 году в Санкт-Петербурге произошло с 1 июля 2017 года. Горячее водоснабжение подорожало на 5,2%, отопление — на 5,2%, электроснабжение — на 7,5%, снабжение природным газом — на 2,0%, водоснабжение и водоотведение — на 10,0%.

По расчетам городского комитета по тарифам, суммарный размер платежа гражданина за коммунальные услуги при расчете по квартире с наиболее характерной степенью благоустройства увеличился во втором полугодии 2016 года на 89,85 руб. (или на 6,3%) и составил 1511,25 руб. в месяц.

При при превышении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально допустимой доли в совокупном доходе семьи в размере 14% горожане могут обратиться за компенсацией к городским властям.