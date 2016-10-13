Выборг, Ленинградская область, 13 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Выборгском районе Ленинградской области, в районе станции Возрождение, 13 октября открыт путепровод над железнодорожной веткой Выборг — Каменногорск. Новый объект стал первым из четырех строящихся в регионе виадуков, которые позволят решить проблемы на пересечении автомобильных и железных дорог.

lenobl.ru Путепровод в Выборгском районе Ленобласти

Проект реализован в рамках Соглашения об организации разработки проектной и сметной документации и совместном финансировании проекта между ОАО «РЖД» и Ленинградской областью. Стоимость государственного контракта составила 726 млн рублей.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора Ленинградской области, Александр Дрозденко, открывая путепровод, отметил, что он должен стать образцом для строительства аналогичных сооружений и внести вклад в развитие транспортного потенциала Ленинградской области.

«Мы получили бесценный опыт, который позволит нам не только завершить оставшиеся виадуки в Выборгском и Гатчинском районах, но и начать проектирование и строительство новых региональных путепроводов», — подчеркнул глава 47-го региона.

Автомобильная дорога Комсомольское — Приозерск пересекает железную дорогу Выборг — Каменногорск на станции Возрождение. Новый путепровод длиной 191,75 м с подходами обеспечивает беспрепятственный переезд через железнодорожные пути на двух уровнях, а также подъезды к поселкам Глубокое, Возрождение, остановочному пункту 21-й километр.

Для автомобилистов рабочее движение по новому путепроводу откроется 14 октября.

В Выборгском районе возводится еще три путепровода над железной дорогой Выборг — Каменногорск. Их строительство финансируется по схеме: 20% — РЖД, по 40% — федеральный бюджет и бюджет Ленинградской области. Всего по такой схеме может быть построено до девяти путепроводов на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро».