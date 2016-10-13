Воронеж, 13 октября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Владимир Селянин сложил полномочия председателя Воронежской областной избирательной комиссии спустя неделю после получения соответствующей рекомендации ЦИК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи Селянина с главой региона Алексеем Гордеевым 13 октября.

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Официальная формулировка увольнения Селянина — «по собственному желанию». Причинами принятого решения Владимир Селянин, как сообщила пресс-служба, назвал «достижение пенсионного возраста и соответствующие рекомендации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Губернатор Алексей Гордеев решение Владимира Селянина поддержал.

Владимир Селянин возглавлял Воронежскую областную избирательную комиссию с 2002 года, причем на очередной пятилетний срок он был утвержден весной 2016 года. Всего же его стаж работы в избирательной системе составил 22 года.

На прошлой неделе, 6 октября, ЦИК выразила недоверие Владимиру Селянину и рекомендовала ему уйти с поста председателя избиркома. Причиной стал скандал с приписанными «Справедливой России» четырьмя тысячами голосами избирателей на выборах в Госдуму: «СР» неожиданно победила на двух участках в приднестровском Тирасполе (участки были приписаны к Воронежской области). Ситуацию в облизбиркоме тогда объяснили ошибкой. На днях в сети появилась петиция с требованием отправить Селянина в отставку.