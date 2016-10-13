Брюссель, 13 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. За газовыми сделками России с ЕС будут следить строже. Так, сегодня, 13 октября, промышленный комитет Европарламента одобрил ужесточение надзора за контрактами РФ и другими внешними поставщиками в газовой отрасли в рамках законопроекта о безопасности поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Теперь, чтобы закон о безопасности газовых поставок вступил в силу, необходимо одобрение самого Европарламента и правительств стран Европейского союза. О том, в какие сроки это может произойти, пока не сообщается.

Согласно одобренным поправкам, газовые компании должны будут сообщать Европейской комиссии и национальным регуляторам о том, какая цена на голубое топливо указана в контрактах. Это касается формальных договоренностей со странами ЕС, контракт с которыми заключен более чем на год, а закупки газа из третьих стран покрывают более 40% годового импорта.

В случае, если Европейская комиссия посчитает, что условия газовых контрактов нарушают правила о безопасности поставок газа, то ЕК может принять меры. О том, какие это могут меры, пока тоже не уточняется.

Об ужесточении контроля над поставками газа в страны ЕС из России и других государства ЕК задумывалась давно. Еще в феврале текущего года ЕК проголосовала за пакет предложений по повышению энергетической безопасности Евросоюза, состоящий из четырех основных пунктов. Первое предложение касается внесений изменений в законодательство о поставках голубого топлива. Второе — пересмотра правил межправительственных соглашений на импорт энергоносителей. Также ЕК предложила стратегию по увеличению закупок СПГ. Четвертое предложение касается стратегии в области отопления и охлаждения помещений.

Так, в июне текущего года министры энергетики стран ЕС обсуждали усиление контроля за энергоконтрактами с зарубежными поставщиками. Тогда же и обсуждались возможности введения обязательной проверки ЕС согласованности условий контрактов с поставщиками до подписания межправительственных соглашений.

Напомним, что в настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком газа в ЕС. «Газпром» обеспечивает около 31% всего потребляемого в Европе голубого топлива. В частности, Восточная Европа практически на 100% зависит от поставок российского газа. А с реализацией проекта «Северный поток-2», как ранее писало ИА REGNUM, интерес к увеличению импорта газа из РФ в Европе только возрастает. В прошлом году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 159,4 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в годом ранее. В 2016 году экспорт газа из РФ в Европу может превысить 170 млрд кубометров, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Если ужесточение надзора за контрактами РФ и другими внешними поставщиками в газовой отрасли в рамках законопроекта о безопасности поставок Европарламента будет одобрен, то «Газпрому», возможно, придется раскрывать коммерческую информацию, чтобы поставлять энергоресурс на европейский рынок.