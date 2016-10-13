Воронеж, 13 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Воронеже приостановлены работы по строительству второй очереди здания «Петровского пассажа», сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Проверку законности работ по «реконструкции» второй очереди здания «Петровского Пассажа» по улице Летчика Замкина, 42, в исторической части Воронежа, прокуратура начала после многочисленных обращений жителей города.

При проверке выяснилось, что работы застройщик, ООО «Спец Агро Снаб», проводил незаконно. В частности в существующем здании строители демонтировали наружные стены, внутренние перегородки помещения, без согласования возводился пятый этаж. Кроме того, застройщиком был незаконно занят земельный участок в центре города площадью 1134,29 кв.м.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за нарушения градостроительного и земельного законодательства, виновным уже назначены штрафы.

О ситуации в центре Воронежа прокуроры сообщили и в администрацию города. Мэрия Воронежа в настоящее время направила в Центральный районный суд иск к собственникам реконструируемого здания, потребовав привести его в первоначальное состояние. Судебное заседание по делу назначено на 2 ноября.

Все строительные работы на данном объекте приостановлены.

«Петровский пассаж» — комплекс, включающий в себя торговый центр, ресторан, отель и жилые помещения (85 квартир) — был возведен в 2006 году в центре Воронежа. ООО «Петровский пассаж» было признано банкротом. Именно участок по улице Летчика Замкина, 42, был выставлен на торги в рамках конкурсного производства.