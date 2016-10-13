Гатчина, Ленинградская область, 13 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Аэродром «Сиверский» в Гатчинском районе Ленинградской области будет передан в государственную собственность 47-го региона. На базе аэродрома будет реализован инвестиционный проект по созданию аэропорта для выполнения грузовых, частных и низкозатратных авиаперевозок. Об этом сегодня, 13 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Владимир Долгов Один из редких «гостей» комендатуры — Ан-26 Черноморского флота на ТППС аэродрома Сиверский

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству пассажирского аэропорта с использованием земельного участка и иных объектов недвижимости аэродрома «Сиверский» подписано в четверг между правительством Ленинградской области и ДОСААФ России. Подписи под документом поставили губернатор региона Александр Дрозденко и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

По словам губернатора, выполняющей транзитные функции Ленинградской области «требуется комплексное транспортное развитие, включая такие виды авиации, как пассажирские, грузовые и частные перевозки».

Назвав проект развития аэродрома «Сиверский» сложным, Александр Дрозденко пообещал, что власти Ленобласти уделят ему особое внимание.

Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году. В 1970 году были сооружены арочные укрытия для самолётов, а в 1977 году на аэродроме была построена взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В 2006 году на аэродроме базировалась эскадрилья истребителей Су-27, обеспечивавших безопасность Петербургского саммита «большой восьмерки». Аэродром может принимать самолёты Ил-76, Ту-134 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

В последние годы аэродром перестал активно использоваться Вооруженными силами. Некоторое время на нем базировалось авиаподразделение ДОСААФ, проводились парашютные прыжки. В то же время аэродром до настоящего времени не был включен в реестр гражданских.