Москва, 13 октября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Молодежь надо воспитывать на примерах героев, заявил на II международном православном студенческом форуме Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «С подвигом подлинное развитие личности, общества и даже государства, потому что в противном случае жиром зарастают мозги, человек и народ теряют пассионарность», — заявил патриарх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл во время II Международного православного студенческого форума

При этом он отметил, что необходимо стремиться к подвигам, а не к роскоши и успеху.

«Для того, чтобы взойти на вершину, нужна сила. И вы знаете, наверное, по фильмам, по книгам, сколько труда нужно альпинисту, чтобы вскарабкаться на вершину. А что происходит с человеком, который карабкается в гору? Он напрягает свои силы, он совершает подвиг над самим собой, а иногда и подвиг спасения ближнего. Вот так и крестоношение: без подвига не может быть совершенства, без крестоношения не может быть совершенства. Отбрасывайте всякую пропаганду, когда она говорит что relax and enjoy — путь к совершенству. Это путь к деградации, и не просто личности — человеческой цивилизации», — заявил Кирилл.

Напомним, 13 октября в Москве в 75 павильоне ВДНХ прошел II международный православный студенческий форум. В работе мероприятий форума участвовали порядка 15 тысяч студентов из крупнейших вузов Москвы. Организаторы приготовили выставочную и образовательную программу с использованием передовых технологий.

Для участников форума представили первого российского робота космонавта, который умеет воспроизводить движения и передавать сигналы.