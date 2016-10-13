Новоуральск, Свердловская область, 13 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Свердловской области жители Новоуральска возмущены предприимчивостью коммерсанта, который организовал торговлю спиртосодержащей продукции через автоматические устройства. По словам местных жителей, в городе установлено уже два автомата «Боярка 24», на которых указано, что предлагаемый лосьон содержит 75% этилового спирта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Автоматы расположены возле магазинов и приобрести предлагаемые за 20 рублей спиртосодержащие лосьоны можно круглосуточно. Местные жители заявляют, что у граждан, страдающих алкоголизмом предлагаемая автоматом продукция пользуется спросом. Таким образом, они могут купить в любое время суток, как альтернативу водке, дешёвый алкоголь. Также автоматом могут воспользоваться и несовершеннолетние.

«По данному факту полиция Новоуральска проводит проверку», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Отметим, что проблемой появления в городе автоматов продающих спиртосодержащую продукцию озаботились и в мэрии города. Глава администрации Новоуральска Владимир Машков поручил городской комиссии по профилактике правонарушений разработать юридические меры борьбы. По его словам, скрытая торговля спиртом под видом продажи косметической продукции недопустима, но противостоять этому необходимо юридическими мерами, до того как с автоматами разберутся «горожане с кувалдами», передаёт городской новостной портал Novouralsk.su. В России действительно запрещена продажа алкогольной продукции и табака через автоматы, но на косметическую продукцию, под видом которой продают через автоматы спиртосодержащие лосьоны, запрет не распространяется.

Напомним, что подобные автоматы стали появляться и в других городах России. В частности, в Чите полиция «арестовала» автоматическое устройство по продаже лосьонов. В пресс-службе местной полиции сообщили, что все разрешительные документы, в том числе на предпринимательскую деятельность, у владельца автомата присутствуют. Однако устройство не было оборудовано необходимым информационным стендом о содержании продукции и сертификате на неё, что позволило возбудить административное дело и арестовать автомат до решения суда.

Также в сети интернет существует сайт, который предлагает приобрести подобные автоматы и начать свой бизнес. «Предлагаем выгодный бизнес, который востребован во все времена. В стране развивается экономический кризис. Народ будет беднеть, но привычки остаются», — недвусмысленно сообщается на сайте. Там указано, что автоматы уже установлены в 29 городах Российской Федерации.