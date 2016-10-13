Лондон, 13 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо рассмотреть возможности военного вмешательства Великобритании в сирийский конфликт, подчеркнув, что такое вмешательство должно происходить в составе коалиции с участием США, сообщает 13 октября Reuters.

pingnews.com Американские солдаты

«Сейчас мы должны вернуться к рассмотрению более активных действий, военных возможностей», — сказал Джонсон.

«Мы ничего не сможем сделать без коалиции, без совместных действий с американцами. Я думая, что мы находимся достаточно далеко от реализации подобных мер, но это не значит, что дискуссии по этому поводу не ведутся», — добавил Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Великобритания должна рассмотреть возможность усиления санкций против ключевых политических деятелей Сирии.