Ереван, 13 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Россия выполнила контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран, все дивизионы поставлены, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

«Все дивизионы поставлены», — сказал Фомин, пишет газета «Известия». Он добавил, что переговоров с Ираном по поставкам истребителей «Су» не ведется — продажа данной военной техники запрещена на международном уровне.

Контракт на поставку пяти дивизионов ЗРК С-300 Ирану был подписан в 2007 году, но его выполнение было приостановлено 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН после принятия резолюции, запрещающей поставку в Иран современных вооружений, ракет и ракетных систем.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку ЗРК С-300 в Иран, а в ноябре контракт начал выполняться. В начале сентября 2016 года сообщалось о выполнении половины поставок по конракту.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-300 принят на вооружение в 1982 году, неоднократно модернизировался и является основой системы противовоздушной обороны России. Комплекс способен поражать как баллистические и крылатые ракеты, так и аэродинамические цели на высотах от нескольких метров до нескольких десятков км.

На данный момент комплекс считается самой эффективной системой ПВО в мире, и его наличие в составе системы ПВО какого-либо государства становится серьезным сдерживающим фактором для потенциального агрессора.