Москва, 13 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день наибольшим доверием жителей России пользуется глава государства, армия и органы госбезопасности. Однако в целом доверие граждан к государственным структурам и общественным институтам за год снизилось, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

kremlin.ru Владимир Путин и военные

Рейтинг доверия граждан президенту России составляет 74%, что на 6% меньше, чем в 2015 году. Армии доверяют 60% респондентов (против 64% годом ранее), а органам госбезопасности — 46% (ранее 50%).

Однако если сравнить результаты опроса с данными четырехлетней давности, то сейчас доверие жителей страны к государственным институтам выросло. В 2012 году президенту доверяли 51% респондентов, армии — 39%, органам госбезопасности — 33%.

Уровень доверия граждан к правительству, Совету Федерации и Госдуме за год резко упал. В 2016 году в них уверены в два раза меньше жителей страны, чем в прошлом году.

Церковь и религиозные организации пользуются доверием у 43% жителей страны (53% в 2015 году), СМИ — у 27% (год назад 34%), полиция — у 24% респондентов (29% годом ранее). Опрос был проведен в 137 населенных пунктах, в нем участвовали 1600 человек.