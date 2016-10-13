Душанбе, 13 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 13 октября, провел переговоры с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

kremlin.ru Эмомали Рахмон

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы отношений Таджикистана и России. Рахмон заверил Матвиенко в особом внимании, которое уделяется в его стране развитию связей с Российской Федерацией, и подчеркнул, что «Россия и Таджикистан являются реальными стратегическими партнерами».

Также стороны обговорили вопросы, касающиеся возможности развития торгово-экономических взаимоотношений и привлечения российских инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых в этой среднеазиатской республике.

Не осталась без внимания и тема обострения ситуации на севере Афганистана и необходимого «укрепления потенциала пограничных войск Таджикистана».

Отметим, что во второй половине дня запланировано участие Валентины Матвиенко в работе пятого Межпарламентского форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». На мероприятии представители правительств двух стран намерены обсудить проблемы трудовой миграции из Таджикистана в Россию и способы их разрешения.