Рим, 13 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. «До атомной войны еще не дошло, но Владимир Путин использует резкое ухудшение отношений между Востоком и Западом, чтобы переложить на Запад ответственность за внутренние проблемы России, он всеми способами пытается укрепить свое лидерство», — пишет журналист итальянской газеты Corriere della Sera Франко Вентурини.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению автора, этим объясняется своеобразный климат «красного предупреждения», который укореняется в России с благословения властей, за «бряцанием оружием между Россией и Соединенными Штатами стоят не только тактические причины».

Вентурини подчеркивает, что «война, желанная и объявленная, не предвидится. Но значительно повышаются шансы войны вроде как из-за аварий или провокаций. А политика в России, в США и в некоторых европейских кругах не в состоянии контролировать до конца население, состоящее из военных или секретных агентов, каких-нибудь националистических ястребов, которые ненавидят дипломатию и лишь ждут повода спустить крючок».

«Такое развитие событий происходит на обоих фронтах уже два с половиной года. Но именно в эти последние несколько недель происходит внезапное обострение. Все более громкие обвинения о вмешательстве российских хакеров в американскую избирательную кампанию, провал перемирия в Сирии после первоначального соглашения между Керри и Лавровым, недавнее развертывание ракет «Искандер» в Калининградской области, увеличение полетов военных самолетов России в пределах воздушного пространства стран НАТО, и особенно российская поддержка дикого сирийского обстрела города Алеппо, все это сопровождается такими словесными обвинениями, которые, по мнению издания, не были использованы даже во время холодной войны. На Западе авторитетные голоса свидетельствуют о том, что Россия должна отвечать за военные преступления в Алеппо. В Москве с выражением лица, еще более угрожающим, отмечают, что американская агрессия причиняет ущерб национальным интересам России. Corriere della Sera прямо пишет, что вероятным и желательным следующим президентом США станет Клинтон, которая всегда имела напряженные отношения с Путиным, поэтому становится правомерен вопрос: куда в ближайшем будущем будут двигаться российско-американские отношения и, следовательно, российско-европейские?»

Автор статьи приводит один возможный метод: снять напряженность между двумя ядерными сверхдержавами поможет отказ от пропаганды. Например, российские ракеты, развернутые (возможно, временно) в Калининграде. Западные военные эксперты предсказывали этот шаг с лета прошлого года, когда в Польше начались работы по строительству базы для ракет-перехватчиков НАТО. Или внимательно изучить то, что произошло после провозглашения перемирия в Сирии. Первым крупным нарушением стала бомбардировка сирийских военных позиций со стороны коалиции во главе с США. Вашингтон позже объяснил, что это было ошибкой, однако звучало все это неправдоподобно. После того эпизода, по мнению издания, «Сирия и Россия начали срывать свою злость, сначала разгромили конвой помощи ООН, а потом, день за днем, стали уничтожать гражданское население в Алеппо».

После обвинения в адрес США автор статьи, однако, сразу оправдывается: «Мы не хотим сказать, что корни проблем преимущественно американские. Не вызывает сомнений, что методы войны а-ля Грозный принадлежат России и ее сирийским друзьям, а не западным странам». «Но по вопросу Сирии неясно: разве Пентагон не был против, чтобы глава Государственного департамента заключил договор с русскими? Не слишком ли смело предположить, что маловероятная «ошибка» бомбардировщиков имела только одну цель — нарушить перемирие? Разве необоснованно говорить, что не только в Сирии, но и в Афганистане президент Обама колеблется между Пентагоном и Государственным департаментом?»

Вывод в конце статьи все же не в пользу России: «Русские военные в настоящее время более чем когда-либо являются протагонистами политики президента. То же самое, вероятно, относится и к секретным службам, из которых пришел Путин, и к людям, которых он взял в «первый круг» Кремля перед всеобщими выборами, кто-то рассматривает это как тактические ходы, но это могут быть признаки слабости, это симптомы менее твердого и успешного лидерства по сравнению с периодом до событий на Украине, в Сирии и до санкций».