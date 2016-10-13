Москва, 13 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В результате прекращения действия соглашения России с Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов Украина потеряет доходы от транзита и экспортных контрактов. Об этом завил корреспонденту ИА REGNUM 13 октября замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя прекращение Россией соглашения о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов с Украиной.

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

«Для России потребности в этой продуктопроводной системе минимальны, потому что есть другие каналы поставки переработанных нефтепродуктов, в том числе на экспорт, что касается Украины, она теряет доходы от транзита, от экспортных контрактов, поэтому для Украины последствия серьезнее, чем для России», — отметил он.

Россия не ощутит на себе этих последствий прекращения действия этого договора, уверен депутат. «Поэтому с точки зрения безопасности ведения бизнеса Россия поступила абсолютно правильно», — считает парламентарий, подчеркивая, что Россия защищает интересы своих компаний.

«Есть и продуктопроводы, есть и железная дорога, для России это некритично. Строить новый продуктопровод, я думаю, не надо», — пояснил Емельянов.

Российские действия обусловлены продолжающимися стараниями Запада в деле разрыва экономических связей Украины с Россией, считает депутат. «Украина сознательно приносит свои экономические интересы в жертву непонятным политическим амбициям, причем не своим, а западным. То есть Запад поставил задачу любой ценой оторвать Украину от России, прежде всего экономически, жестко рвать все хозяйственно-экономические связи, причем в ущерб Украине», — сказал он.

Такую цену платит Украина и украинская элита за свои западные иллюзии, добавил Емельянов. «С другой стороны понятно, что правительство на Украине — не национальное правительство, это марионеточное прозападное правительство, которое руководствуется не интересами украинского народа, а своих западных хозяев. А Запад хочет оторвать Украину от России, не считаясь с потерями, которые понесет народ Украины», — резюмировал он.

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Договор, подписанный в 1995 году, предусматривал, что нефтепродуктопроводы Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, которые проходят по территории Украины, должны были эксплуатироваться дочерними предприятиями акционерной компании «Транснефтепродукт» (100% акций принадлежат ПАО «Транснефть»). В феврале 2016 года «Транснефть» продала участки, проходящие по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG. Сделка была одобрена ФАС России и Антимонопольным комитетом Украины.